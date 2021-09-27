KPSS sonucu branş bazında sıralamalar erişime açıldı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) katılan adayların, sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarını, 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden erişime açtı.

ÖSYM'den KPSS lisans branş bazında sıralamalarla ilgili bir açıklama geldi.

Buna göre, bu sınavlara katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sıralamalarını öğrenebilecek.

ÖSYM'den gelen açıklamada, "Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz" bilgileri yer aldı.