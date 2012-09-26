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KPSS sahteciliğine 3 tutuklama

Adana'da sahte belgelerle adayların yerine başkalarının sınava girmesini sağladıkları iddia edilen 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

26 Eylül 2012 02:02

 

Adana'da, ÖSYM'nin yaptığı Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) sahte belgelerle adayların yerine başka kişilerin girmesini sağladığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
 
Alınan bilgiye göre, Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan Z.K, A.Ç. ve M.A. tutuklandı, 6'sı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 
Yaklaşık 7 ay boyunca suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip yapan jandarma ekipleri, Adana, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da belirlenen 14 ayrı adrese operasyon düzenlemiş ve 9 kişi gözaltına alınmıştı.

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