KPSS sahteciliğine 3 tutuklama

Adana'da, ÖSYM'nin yaptığı Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) sahte belgelerle adayların yerine başka kişilerin girmesini sağladığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan Z.K, A.Ç. ve M.A. tutuklandı, 6'sı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yaklaşık 7 ay boyunca suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip yapan jandarma ekipleri, Adana, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da belirlenen 14 ayrı adrese operasyon düzenlemiş ve 9 kişi gözaltına alınmıştı.