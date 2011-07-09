-KPSS SABAH OTURUMU SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 09.07.2011 - Öğretmenlik ve kamudaki A grubu kadrolar için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) sabah oturumu sona erdi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen sınav, 81 il merkezinde ve Lefkoşa'da saat 9.30'da başladı. Sınava 474 bin 184 aday katıldı. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adaylar, sınavın başlama saatinden önce sınava girecekleri binanın kapısında hazır bulundu. Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı/pasaportları kontrol edilerek alındı. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okudu ve ilgili oturumda cevaplanacak test için kullanılacak sınav evrakı ile içinde kalem, silgi bulunan kutular dağıtıldı. Adaylara sabah oturumunda Genel Yetenek, Genel Kültür ve Yabancı Dil testlerinden sorular yöneltildi. Yabancı Dil testi isteğe bağlı olarak yanıtlandı. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin cevaplandırılması için 120 dakika, Yabancı Dil testinin cevaplandırılması için ise 60 dakika süre verildi. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin süresi bittikten sonra soru kitapçıkları ve cevap kağıtları toplandı ve koruma altına alınarak paketlendi. Yabancı Dil testi uygulanan salonlarda bu teste geçilirken ara verilmeyerek, bu testin soru kitapçığı/cevap kağıdı poşeti dağıtıldı, cevap kağıdı ile ilgili işlemler bittikten sonra sınavın bu bölümü başlatıldı. KPSS'nin eğitim bilimleri testi sınavı ise öğleden sonraki oturumda, saat 14.30'da başlayacak.