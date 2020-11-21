KPSS ortaöğretim sınavı saat kaçta başlıyor, sokağa çıkma yasağına takılanlar ne yapacak?

KPSS ortaöğretim sınavı, yarın (22 Kasım 2020) yurt genelinde gerçekleştirilecek. Sınav merkezlerine ulaşım saatlerinde 81 ilin tamamında sokağa çıkma yasağı geçerli olacak. Sınav belgesini yetkililere ibraz eden kişiler ve refakatçileri, yasaktan muaf tutulacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.

2020 KPSS ortaöğretim sınavına adaylar, AİS ekranı üzerinden sorguladıkları sınav giriş yerleri belgesi ile katılım sağlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesi'ni yanında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan sınava girmek mümkün değildir. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesi'nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.

Sınava Giriş Belgesi'nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesi'ni kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi'nin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur.

Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Metro İstanbul'dan 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Sınav yerlerine gitmek için toplu taşıma kullanacak adaylara yönelik de açıklamalar gelirken, Metro İstanbul ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"22 Kasım Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS- Ortaöğretim) sınav giriş ve görev belgelerini gösteren aday ve sınav görevlilerine 08.00-15.00 saatleri arasında hatlarımızda ulaşım ücretsiz olacaktır. Tüm adaylara başarılar dileriz."