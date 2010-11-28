-KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI BAŞLADI ANKARA (A.A) - 28.11.2010 - Lise mezunlarına yönelik Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) saat 09.30'da başladı. Bu yılın temmuz ayında yapılan KPSS'deki iddialar nedeniyle ertelenen sınavlardan biri olan KPSS Ortaöğretim Sınavı, Türkiye'de ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da toplam 153 merkezde yapılıyor. Sınava yaklaşık 2 milyon lise mezunu katılıyor. Adaylar sınav salonlarına saat 08.30'dan itibaren kimlik ve güvenlik kontrolünden geçirilerek alındı. Sınav yerlerinden biri olan ODTÜ Fizik Bölümü'nün bulunduğu salonlara polislerce tek tek aranarak alınan adaylar, sıkı kontrolden geçirilirken zaman zaman şaşkınlıklarını dile getirdi. Görevliler, adayların saç tokalarını, yüzüklerini, saatleri, kemerlerini çıkarttırıp çizmelerine kadar kontrol ederken bazı adaylar ''bu kadarını da beklemediklerini'' ifade etti. Bir kadın aday arama yapılırken ''10 gün önce doğum yaptım, bebeğimi bıraktım geldim. Sınav ertelenmeseydi hamile olarak sınava girecektim'' diyerek tepkisini dile getirdi. Bir başka aday da sınava girdiğinden babasının haberi olmadığı için kameraların görüntü almasını istemedi. Adaylar, kalem, silgi, anahtar, toka, sigara gibi eşyalarını dışarda bekleyenlere emanet etmek zorunda kaldı. Sınav başlamadan önce görevliler sınav kurallarını adaylara hatırlatarak, kurallara uymayanların sınavlarının iptal edileceği uyarısında bulundu. Sınav salonunda, ÖSYM amblemi bulunan duvar saatleri yer aldı. Sınav 120 dakika sürecek. Saat 14.30'da ön lisans mezunlarının katılacağı ikinci oturum başlayacak.