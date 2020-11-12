KPSS Ortaöğretim sınav yerleri belli oldu

KPSS Ortaöğretim sınavına sayılı günler kaldı. Bu süreçte KPSS Ortaöğretim sınavına girecek adaylar sınav giriş yerlerini merak ediyor. ÖSYM başkanı Halis Aygün KPSS Ortaöğretim sınav yerlerinin belirlendiğini açıkladı.
Peki KPSS Ortaöğretim 2020 ne zaman? KPSS Ortaöğretim sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?
KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?
KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım günü saat 10.15'te yapılacak olup 130 dakika sürecek. ÖSYM sonuçların 24 Aralık'ta duyurulacağını belirtti.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygun, "Değerli adaylarımız, 2020-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız http://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" açıklamaısında bulundu.