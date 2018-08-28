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Eğitim

KPSS önlisans başvuruları başladı

Başvuru işlemleri, 12 Eylül'e kadar devam edecek

28 Ağustos 2018 16:06

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans düzeyi için başvurular başladı.  Önlisans düzey testinin 4 Kasım'da yapılması öngörülürken Diyanet İşleri Başkanlığında, din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları din hizmetleri alan bilgisi testi ise 9 Aralık'ta yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar" hükümleri kapsamında, 2018 KPSS önlisans düzeyi, 4 Kasım'da uygulanacak.

Sınava başvuru işlemleri, 12 Eylül'e kadar devam edecek.

DHBT 9 Aralık'ta yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığında, din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları din hizmetleri alan bilgisi testi (DHBT) ise 9 Aralık'ta yapılacak. DHBT başvuru işlemleri, 9-17 Ekim'de gerçekleşecek.

Din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, KPSS'ye girdikleri öğrenim düzeyinde DHBT'ye de katılacak. Adaylar, 2018 KPSS önlisans düzeyi genel yetenek-genel kültür oturumuna da katılacak.

Açıklamada, sınava başvuracak adayların, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan başvuru kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerektiği vurgulandı.

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