KPSS Ön Lisans Sınavı başvuruları 21 Ağustos-2 Eylül arasında

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı başvurularının 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştireceğimiz KPSS Ön Lisans Sınavı 2020-KPSS başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapabilirsiniz. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" dedi.
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