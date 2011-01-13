-''KPSS MAĞDURLARI'' ANKARA'YA GELİYOR ANKARA (A.A) - 13.01.2011 - Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, iptal edilen KPSS'de yüksek puan alan, ancak ikinci sınavda puanı düşen ve atanamayan adayların 15 Ocak'ta Ankara'da eylem yapacaklarını bildirdi Koncuk, Türkiye'nin 2010 yılının Ağustos ayında KPSS skandalıyla çalkalandığını belirterek, ''Türk Eğitim-Sen, KPSS Eğitim Bilimleri Testinde soruların sızdırıldığını tespit etmiş, bunun üzerine sınav iptal edilmişti'' dedi. ''İptal edilen sınavda bilgisini ortaya koyarak, bileğinin hakkıyla yüksek puan alan, ancak ikinci sınavda 3-5 puan düşük alması nedeniyle atanamayan adaylar, bugün öfkelidir, yaralıdır'' diyen Koncuk, şunları kaydetti: ''KPSS skandalında sorumluluğu bulunanlar hala bulunamazken, soruşturmanın akıbeti ile ilgili en ufak bir bilgi verilmezken, KPSS'de soruların kendisine hediye olarak geldiğini itiraf eden B.S. ikinci kez yapılan sınava hiçbir engelle karşılaşmadan girerken, şüpheliler öğretmen olarak atanırken, yetkili kurumların vurdumduymazlığı bizleri çileden çıkarmaktadır. Öyle ki soruları ele geçirdiği kanıtlanan B.S. son sınavdan yeterli puanı almış olsaydı, bugün kadrolu öğretmen olarak atanmış olacaktı. Görüldüğü üzere, gençlerimizin geleceğini hoyratça çalanlar, elini, kolunu sallayarak aramızda dolaşmaktadır.'' Atama döneminde 30 bin yerine, 70 bin öğretmen alımı yapılmasını talep ettiklerini anımsatan Koncuk, bu taleplerinin yerine getirilmediğini söyledi. Bunun üzerine Şubat ayında 30 bin ek öğretmen ataması yapılmasını istediklerini belirten Koncuk, ancak şu ana kadar bu taleplerine de olumlu bir cevap alamadıklarını ifade etti. Koncuk, ''Türk Eğitim-Sen, KPSS kopya skandalını protesto etmek ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın Şubat ayı içerisinde en az 30 bin öğretmen ataması yapmasını talep etmek için KPSS mağdurlarının Ankara'da yapacağı eyleme destek verecektir. KPSS'de mağdur edilen on binlerce öğretmen adayının 15 Ocak'ta Ankara'daki Abdi İpekçi Parkı'ndaki eylemine destek verecek olan sendikamız, Adana, İzmir ve İstanbul'dan otobüs kaldıracaktır'' diye konuştu.