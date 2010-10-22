-KPSS KILAVUZUNUN İPTALİ İÇİN DAVA ANKARA (A.A) - 22.10.2010 - Eğitim-İş, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) KPSS Eğitim Bilimleri Testi Sınavı'nın kılavuzunda yer alan ve adayların sınava başörtüsü ile katılmasına imkan sağlayan düzenlemelerin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda dava açtı. Eğitim-İş Genel Başkanı Yüksel Adıbelli yaptığı yazılı açıklamada, 2010 KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Testi Sınavı Kılavuzu'nun ''kılık-kıyafet'' konusundaki hukuka aykırı hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla Danıştay'da dava açtıklarını bildirdi. KPSS'nin, kamuda personel olmak için başvuran devlet memuru adaylarının girdiği bir sınav olduğunu ifade eden Adıbelli, şunları kaydetti. ''Dayatma yaklaşımının sürmesi halinde huzursuzluğun toplumun tamamına dalga dalga yayılacağı konusunda ciddi endişeler taşıyoruz. Siyasi iktidar, sorun kontrolden çıkmadan, toplumun tüm kesimlerini içine alacak bir uzlaşma zeminini yaratmak suretiyle huzursuzluğu ortadan kaldırmalıdır. Eğitim-İş'in demokratik hukuk devleti ve toplumsal barışı yok etmeye yönelik bu saldırılara vereceği karşılık, sadece iptal davalarıyla sınırlı kalmayacak, hukuk devleti ve yargı kurumlarına meydan okuma cüretine gösteren YÖK Başkanı ve hukuk dışı kararlara imza koyan üyeleri hakkında suç duyurusu süreci de başlatılacaktır.'' Eğitim-İş dün ALES Kılavuzu'nda yer alan aynı düzenlemenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle de dava açmıştı.