-KPSS İDDİALARI YÖK GENEL KURULU GÜNDEMİNE GELDİ ANKARA (A.A) - 26.08.2010 - YÖK Genel Kurulu Toplantısında, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, üyeleri YÖK Denetleme Kurulunun 2010-Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili iddialar konusunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirdi. YÖK Genel Kurulunun YÖK'te gerçekleştirilen toplantısı, yaklaşık 9 saat sürdü. Toplantının ardından yapılan açıklamada, KPSS ile ilgili bir süredir medyada yer alan iddialarla ilgili YÖK Denetleme Kurulunun yapmış olduğu çalışmalar hakkında Genel Kurulun bilgilendirildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca, Denetleme Kurulunun yaptığı inceleme sonucunda alınacak kararın kamuoyuyla ivedilikle paylaşılacağı ifade edildi. Bu arada, YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Ömer Demir, gazetecilerin soruları üzerine, YÖK Denetleme Kurulunun çalışmalarını henüz tamamlamadığını belirterek, soruşturma tamamlanmadan bir açıklama yapmalarının doğru olmayacağını ifade etti. Demir, bir gazetecinin, ''Denetleme Kurulu, karar vermek için savcılık soruşturmasını bekleyecek mi?'' sorusu üzerine, ''Hayır, bize bir karar geldikten sonra paylaşacağız'' dedi. Bir gazetecinin, ''Denetleme Kurulunun kopya oluştuğu yönünde açıklamalar var'' sözlerine Demir, ''Bizim öyle bir açıklamamız yok'' karşılığını verdi. -REKTÖR ADAYLARININ BAŞVURUSU- Toplantıda, Türk-Alman Üniversitesi rektör adayları ile 23 Eylülde yapılacak Genel Kurul toplantısında görüşülmesi kararlaştırılırken, yeni kurulan 7 devlet üniversitesinin rektörlük aday başvurularının 13-27 Eylül 2010 tarihleri arasında yapılmasına karar verildi. YÖK, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi için rektör adayı olarak önerilen Prof. Dr. Musa Duman ve TOBB ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi için rektör adayı olarak önerilen Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ile ilgili olumlu görüş bildirdi. Hamdullah Emin Paşa ve Haremi Hatice Tahire Hanım Vakfı'nın kurmak istediği Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine ilişkin sunum izlenerek, olumlu görüşle Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmesine karar verildi. Toplantıda, 17'si devlet, 6'sı vakıf üniversitesi olmak üzere 23 fakülteye dekan atandı. Atamalar şöyle: -Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Ayşe Canan Çetinkanat -Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Ali Bayri -Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Leyla Harputlu -Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Hasan Yılmaz -Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Sedat Cereci -9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Bayram Bayraktar -Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Ahmet Kadri Çetin -Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Yusuf Cemalettin Çopuroğlu -Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Selma Çetiner -İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Turan Sağer -İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Mehmet Tikici -Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu -Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Hasan Sacit Keseroğlu -Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Şevket Arıkan -Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Ahmet İstanbulluoğlu -Sinop Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Sedat Karayücel -Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Halis Ertürk -Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Sina Uçkan -Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Zafer Erinç Böge -Gediz Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Mustafa Güneş -Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Mehmet Reha Civanlar -Piri Reis Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. M. Sander Çalışal -Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Yavuz Kaplan.