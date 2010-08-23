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Politika

KPSS İÇİN "MECLİS ARAŞTIRMASI" İSTEMİ TBMM (A.A)

23 Ağustos 2010 16:22

-KPSS İÇİN "MECLİS ARAŞTIRMASI" İSTEMİ TBMM (A.A) - 23.08.2010 - CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, KPSS için "Meclis Araştırması" açılmasını istedi. Köktürk, TBMM Başkanlığına verdiği önergesinde, 10-11 Temmuz tarihlerinde yapılan KPSS'ye giren adayların, "sınav sorularının çalınarak sızdırıldığı, puanların yanlış hesaplandığı" iddialarıyla ÖSYM'yi suçladığını anımsattı. Daha önce yapılan "tıpta uzmanlık" ve "polislik" sınavlarında da "skandallar" yaşandığını belirten  Köktürk, şunları kaydetti: "KPSS şampiyonu bazı adayların eş, kardeş ve arkadaş olduğunun ortaya çıkması, ÖSYM'de bazı cemaat ilişkileri bulunduğu ve soruların el altından belli kesimlere servis edildiği görüşünü güçlendirmektedir. Bu durum, Anayasanın 'kanun önünde eşitlik' ilkesine aykırıdır.  ÖSYM, yıllarca toplumun en güvendiği kurumlardan biri olarak hizmet vermiştir. Ancak milyonlarca kişinin kaderini belirleyen kurum şimdi sık sık tartışmaların hedefine oturmuştur. Bu nedenle sınava giren öğrencilerin ve sonuçları merakla izleyen ailelerin KPSS sonuçlarıyla ilgili kuşkuları derhal giderilmeli, kamuoyunu tatmin edecek bilgilendirme yapılmalıdır. Bu konuda izlenecek en uygun yol, TBMM'de bir Araştırma Komisyonu kurularak kamuoyunda dillendirilen tüm iddiaların araştırılması olacaktır."

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