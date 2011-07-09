-KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ SINAVI BAŞLADI ANKARA (A.A) - 09.07.2011 - Öğretmenlik ve kamudaki A grubu kadrolar için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ikinci oturumu olan eğitim bilimleri testi sınavı başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek sınav, 81 il merkezinde ve Lefkoşa'da saat 14.30'da başladı. Sınava 278 bin 47 katılıyor. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adaylar, sınavın başlama saatinden önce sınava girecekleri binanın kapısında hazır bulundu. Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı/pasaportları kontrol edilerek alındı. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okudu ve ilgili oturumda cevaplanacak test için kullanılacak sınav evrakı ile içinde kalem, silgi bulunan kutular dağıtıldı. Sınavda eğitim bilimleri testini cevaplamaları için adaylara 150 dakika süre verilecek. Öğretmen olarak atanmak isteyen öğretmen adaylarının bu sınava girme zorunluluğu bulunuyor. Testte, eğitim psikolojisi, program geliştirme ve öğretim, rehberlik alanlarında sorular yer alıyor. Sınav başladıktan sonra adayların her oturuma ait sınav süresinin ilk dörtte üçü tamamlanmadan ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk etmeleri yasak. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dahil) sınav salonundan çıkmalarına izin verilmeyecek.