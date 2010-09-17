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Yaşam

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ İPTAL EDİLDİ ANKARA (A.A)

17 Eylül 2010 23:42

-KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ İPTAL EDİLDİ ANKARA (A.A) - 17.09.2010 - Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Eğitim Bilimleri Testi, ''sınav sürecinde bazı usulsüzlüklerin meydana geldiği kanaatiyle'' iptal edildi. ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, sınavın iptal edildiği duyurularak, şunlar kaydedildi: ''10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS-Lisans) Eğitim Bilimleri Testi, sınav sürecinde bazı usulsüzlüklerin meydana geldiği kanaatine varıldığından, telafisi mümkün olmayan zararların ortaya çıkmasını engellemek için iptal edilmiştir. Bu sınav ve daha önce ertelendiği açıklanan diğer sınavların yeni tarihleri yakında açıklanacaktır.''

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