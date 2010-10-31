-KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 31.10.2010 - İptal edilerek yeniden düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Eğitim Bilimleri Sınavı saat 12.00'de sona erdi. Türkiye'de 81 il merkezinde ve KKTC'de Lefkoşa'da, olağanüstü güvenlik önlemleri altında yapılan sınava, öğretmen adayı 294 bin 909 aday katıldı. Polisler hariç toplam 40 bin 800 ÖSYM görevlisinin gözetimi altında geçen sınavda, adaylara 120 soru yöneltilerek 150 dakika süre verildi. Adaylara sınavda Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Program Geliştirme, Öğretim Metotları ve Rehberlik konularında sorular yöneltildi. Sınav başlamadan önce emniyet görevlileri tarafından kimlik ve güvenlik kontrolleri yapılarak binalara alınan adaylara, sınav süresince yeni belirlenen kurallar uygulandı. Adayların üzerleri, cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlara karşı hem elle, hem de dedektörle tek tek arandı. Adaylar ayrıca saç tokalarından metal paraya kadar aranarak, aksesuar veya araç gereçle sınava girmelerine izin verilmedi. Adaylara, kalem, silgi, kalemtıraş, su, şeker ve peçete, ÖSYM tarafından dağıtıldı. Birkaç yıl önce başlatılan sınav esnasında tuvalete gidebilme izni, KPSS'de soruların sızdırıldığı iddiaları nedeniyle kaldırıldığı için, sağlık raporu bulunanlar hariç adaylara sınav sırasında tuvalete gitme izni verilmedi. Sınav sonuçları, adayların adreslerine sınav sonuç belgesiyle bildirilecek. Bu belgede adayların teste verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSSP10 puanı yer alacak. Adaylar ayrıca sınav sonuçlarını internet yoluyla da öğrenebilecek.