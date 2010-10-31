-KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI BAŞLADI ANKARA (A.A) - 31.10.2010 - Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) soruların sızdırıldığı kanaatiyle iptal edilerek yeniden düzenlenen Eğitim Bilimleri Sınavı saat 09.30'da başladı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen sınav, Türkiye'de 81 il merkezinde ve KKTC'de Lefkoşa'da yapılıyor. Toplam 931 binadaki 12 bin 647 salonda gerçekleştirilen sınava öğretmen adayı 294 bin 909 kişi katılıyor. Sınavda emniyet görevlileri hariç 40 bin 800 ÖSYM görevlisi çalışıyor. Sınavda adaylara 120 soru sorulacak ve 150 dakika süre verilecek. İptal edilen KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nda 100 ve üstünde doğru yanıt vererek yüksek puan alan adaylar, daha önce sınava girdikleri illerden farklı illerde sınava katılıyor.tÖSYM, bu sınavda olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Adaylar, sınav binalarına alınırken üstleri polisler tarafından elle ve detektörle arandı. Adayların saatlerinden yüzüklerine, kolyelerinden tokalarına her türlü aksesuarları çıkartırılarak, yanlarında hiçbir eşyayla sınav binalarına girmelerine izin verilmedi. Başörtülü adaylar da üstleri detektörle aranarak, sınav salonlarına alındı. Adayların yanlarında hiçbir araç-gereç getirmelerine izin vermeyen ÖSYM; sınav salonlarında adayların kullanması için içinde kalem, silgi, kalemtıraş, şeker, su ve peçete bulunan paketler dağıttı. Ayrıca, salonlarda duvar saati de bulunuyor.