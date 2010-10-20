-KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAV KILAVUZU YAYIMLANDI ANKARA (A.A) - 20.10.2010 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Temmuzda yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS), ''soruların sızdırıldığı'' iddiaları nedeniyle iptal ettiği eğitim bilimleri sınavının kılavuzunu internetten yayımladı. Kılavuza göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlik kadroları için KPSS'ye başvuran adayların, eğitim bilimleri testi sınavına girmesi gerekiyor. Öğretmenlik kadrolarına yapılacak atamalar için nasıl başvurulacağı ve atamaların nasıl yapılacağı, Milli Eğitim Bakanlığınca adaylara duyurulacak. 31 Ekimde 81 il merkeziyle Lefkoşa'da gerçekleştirilecek sınava ilişkin güvenlik ve diğer konularla ilgili belirlenen yeni kurallar da kılavuzda duyuruldu. Temmuz ayında yapılan KPSS ile ilgili kılavuzda yer alan, ''Aday, başı açık ve kılık kıyafetiyle ilgili mevzuata uygun bir şekilde gelmemişse sınava alınmayacaktır. Bu kurula uymayan adaylar sınava alınsa bile sınavları geçersiz sayılacaktır'' ifadesi bu kılavuzda bulunmuyor.