KPSS dershanelere yaradı

Memurluğa giriş için gereken Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) yönelik düzenlenen kurslara ilginin, her geçen yıl artış gösterdiği bildirildi.



Özel Dershaneler Birliği Derneği (ÖZ-DE-BİR) Genel Sekreteri Gökhan Gündoğdu, yaptığı açıklamada, piyasa koşullarına göre maaş ve iş garantisi bulunan memurluğa ilginin her geçen gün arttığını belirterek, bu doğrultuda dershaneler tarafından KPSS kursları açıldığını anlattı.



Geçmişte az sayıda dershanede bulunan KPSS kurslarının, elde edilen gelirin artış göstermesiyle birlikte daha da yaygınlaştığını belirten Gündoğdu, şöyle konuştu:



"Hükümet, kamuya bu yıl 65-70 bin civarında personel alınacağını açıkladı. Geçmişte, maaş azlığı nedeniyle anne-babalar çocuklarını memurluk, öğretmenlik dışındaki alanlara yönlendiriyordu. Fakat artık krizden en az etkilenen kesimler, sabit gelirli devlet memurları olarak gözüküyor. Bu nedenle KPSS'ye yönelik dershaneler tarafından düzenlenen kurslara başvuran kişi sayısı, her yıl en az yüzde 20 artıyor. Son açıklamalardan ve yaşanan krizden sonra kurslara ilginin, artarak devam edeceğini tahmin ediyoruz."



KPSS'nin, ortaöğretim ve önlisans mezunlarına yönelik 2 yılda bir düzenlendiğini ifade eden Gündoğdu, "Ortaöğretim ve önlisans mezunlarının da 2010 yılında düzenlenecek sınava, dolayısıyla açılacak kurslara büyük ilgi göstermesini bekliyoruz" dedi.



Öğretmenlik puanları Tıp Fakültesi düzeyine geldi



Memurluğa ilginin artmasına en güzel örneğin üniversitelerin öğretmenlik bölümlerine girişte gerekli puanlardaki yükseliş olduğuna dikkati çeken Gündoğdu, "En düşük puan gerektiren bölümler, öğretmenliklerdi. Ancak günümüzde öğretmenliklerin puanı, tıp fakültelerinin ayarına geldi" diye konuştu.



Öğretmenlik bölümlerinin puanlarındaki artışa rağmen branşlara göre açık kadro sayısının değiştiğine işaret eden Gündoğdu, geçmişte kamuda öğretmen olamayanların dershanelerde iş bulabildiğini, ancak dershanelerde de kadroların dolması nedeniyle öğretmen adaylarının KPSS'ye geçmişe oranla daha fazla ilgi gösterdiğini vurguladı.



Coğrafya, Türkçe, İngilizce, matematik, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile sınıf öğretmenliğini tercih edenlerin, açık kadro sayısı nedeniyle diğer branşlara göre daha şanslı olduğunu ifade ederen Gündoğdu, "Ancak, 40 kişilik kimya öğretmeni açığı için 5 bin kişi başvuruyor. Bu da KPSS'den alınması gereken puanı yükseltiyor yani arz-talep dengesizliği nedeniyle KPSS kurslarının sayısı her geçen gün artıyor" dedi.



"Öğretmen alımlarıyla ilgili mevcut problemler nasıl düzelebilir" yönündeki soruyu ise Gündoğdu, "Eğer Türkiye'nin kaç tane öğretmene ihtiyacı olduğunu bilip, buna göre kontenjan planlarsanız, 20 yıl sonra belki bu sınav problemini çözersiniz. Fakat şu an sınavdan başka çözüm yolu yok" diye yanıtladı.