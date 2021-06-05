Atamayı KPSS puanı değil, mülakat belirledi; sınavdan 20 puan düşük alan atandı

Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) 81 puan alarak kendi alanında Türkiye 60. olan Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü mezunu Samet Burak Ulusoy, mülakatta elendi. Mülakatta sorulan 10 soruyu da bildiğini ifade Ulusoy’un yerine KPSS’den 61, 65, 66 puan alanlar mülakatta yüksek puan verilerek işe yerleştirildi.

BirGün’de yer alan habere göre, 2018 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü’nden mezun olan Samet Burak Ulusoy, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girerek 81 puanla kendi alanında ülkede 60’ıncı oldu. Ardından Ocak 2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı’nın 4/B sözleşmeli olarak 112 acil çağrı merkezlerine personel alımı yaptığı ilana başvuran Ulusoy, katılımcılar arasında dördüncü sıraya yerleşti. Ancak mülakat sınavına giren Ulusoy 41’inci sıraya düşürülerek elendi. KPSS’den 61, 65, 66 puan alanlar ise mülakatta yüksek puan verilerek işe yerleşti. KPSS’den 61 puan alan bir kişinin puanı mülakat sonucunda 82’ye yükselirken Ulusoy’un puanı ise 68’e düşürüldü.

Ulusoy, KPSS’ye hazırlanma sürecini şöyle anlattı: “8-9 aylık yoğun ve çok zorlu bir çalışma sürecim oldu. Önlisans eğitimimi bitirdikten sonra 2020 yılında KPSS’ye girdim ve 81 puan aldım. Ardından İçişleri Bakanlığının 4B sözleşmeli olarak 112 acil çağrı merkezlerine personel alımı yaptığı ilanı ve bizim bölüme 800 kadro verildiğini gördüm. Daha sonrasında bu alıma 22-29 Ocak arasında başvurular verilmeye başlandı.”

Bu başvuruda her adaylara tek il tercih hakkı verildiğini kaydeden Ulusoy, kendisinin de Eskişehir’i tercih ettiğini ifade etti. Yalnızca 20 kişinin işe alınacağını söyleyen Ulusoy, puan sıralamasında dördüncü olarak başvurduğunu dile getirdi: “Başvurumuzu yaptık ve sözlü mülakat listeleri açıklandı. Aile ve kaç kardeşsiniz sorularını çıkartırsak tam 10 soru soruldu ve hepsini bildim.”

Mülakatın adaletli ve adil olmadığının altını çizen Ulusoy sözlerini şöyle noktaladı: “Gerçekten bu mülakatın hiç adaletli ve adil olmadığını, ayrıca komisyon tarafından objektif olarak değerlendirilmediğini düşünüyorum. Neye göre değerlendirme yapıldığını açıkçası anlayamadım.”

Benzer bir olay da Iğdır’da yaşandı. KPSS’den 88 puan alan B.K., B.B., ve S.Ç. İçişleri Bakanlığı’nın 112 acil çağrı merkezinde çalışmak üzere başvurdu. Fakat üçüne de mülakatta düşük puan verilerek elendi.