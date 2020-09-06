T24 LogoT24 Logo
Eğitim

KPSS'de adayları şaşırtan Osman Hamdi Bey sorusu sosyal medyanın gündeminde

06 Eylül 2020 18:25

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu Türkiye genelinde yapılırken, adaylar sorularda zorlandıklarını belirtti. KPSS’ye damga vuran soru ise Osman Hamdi Bey’in bir eseriyle ilgili oldu.

Türk resim sanatının öncülerinden Osman Hamdi Bey'in 1880 yılında yaptığı Kur'an Okuyan Kız tablosunun 2019'da Londra'da 6.3 milyon sterline satılmasından sonra İstanbul Hanımefendisi isimli eseri Viyana'da 1,5 milyon Euro'ya, Yeşil Cami'de Kuran Dersi tablosu ise aynı gün Londra'da 4 milyon 640 bin sterline alıcı buldu.

Sınavda Osman Hamdi Bey’in 6.3 milyon pound’a satılan eseri sorulurken sınava girenlerin büyük çoğunluğu bu soruya Kaplumbağa Terbiyecisi yanıtını verdi. Sınavdan çıktıktan sonra cevabın Kur'an Okuyan Kız tablosu olduğunu öğrenen binlerce kişi bu durumu sosyal medya üzerinde paylaştı.

Sosyal medyada bir anda Kur'an Okuyan Kız tablosu en çok bahsedilen konular arasına girdi.

Sınava giren pek çok kişi Osman Hamdi Bey’in adını gördükten sonra sorunun devamını okumadan Kaplumbağa Terbiyecisi şıkkını işaretlediklerini itiraf etti.

ETİKETLER

kpssosman hamdi beykuran okuyan kız
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24