KPSS’de 13 sorunun hatalı olduğu iddiası

Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) giren adaylar ÖSYM’nin yayınladığı sorularla sınav esnasında çözdükleri soruların birbiriyle uyuşmadığını, 13 sorunun hatalı olduğunu düşündüklerini söyledi. Sınava giren Sezen Nur Aci, “Açıklanan sorularla çözdüğüm sorular aynı değil” dedi.

Sosyal medya üzerinden ÖSYM’yi açıklama yapmaya davet eden adaylar, yazdıkları dilekçe sonrasında incelemesi yapılacak her kitapçık için 50 TL istendiğini ve Ankara’ya gitme koşulu da sunulduğunu iddia etti. BirGün'de yer alan habere göre, sınava giren bilişim teknolojileri ve yazılım öğretmeni Sezen Nur Aci, yaşanan süreci şöyle anlattı:

“ÖSYM soruları geç açıkladı. Soruları gördükten sonra kafamda soru işaretleri oluştu ve açıklanan sorularla çözdüğüm soruların aynı olmadığını fark ettim. Bu konuda birçok adayın da aynı durumda olduğunu öğrendim. Hatalı olduğu düşünülen toplam 13 adet soru var.”

Her kitapçığa 50 TL

Bu durumu düzeltebilmek ve kitapları inceleyebilmek için ÖSYM’ye dilekçe yazdıklarını ifade eden Aci, gelen cevapta ÖSYM’nin vereceği randevuyla incelenebileceğini ve incelenecek her kitapçık için 50 TL yatırılması gerektiği bilgisini verdi.

CİMER'e şikâyet

Aci, “Bunun dışında CİMER’e şikâyetlerde bulunuldu ama bir sonuç alınamadı. Sınava giren adaylar olarak hatalı sorular yüzünden birçoğumuz doğru seçenek şıklarda olmadığı için süre kaybına uğradı veya yanlış soru yüzünden soruyu boş bırakmak zorunda kaldı. Yapılan büyük hatanın düzeltilmesi ve hatalı soruların iptal edilmesini istiyoruz” dedi.