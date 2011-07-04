-KPSS BU HAFTA SONU YAPILACAK ANKARA (A.A) - 04.07.2011 - Öğretmenlik ve kamudaki A grubu kadrolar için 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) düzenlenecek. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek sınav, 81 il merkezinde ve Lefkoşa'da cumartesi sabah, cumartesi öğleden sonra, pazar sabah ve pazar öğleden sonra olmak üzere dört oturumda yapılacak. Sınavın sabah oturumları 09.30'da, öğleden sonraki oturumları 14.30'da başlayacak. Cumartesi sabah oturumuna 474 bin 184, cumartesi öğleden sonra oturumuna 278 bin 47, pazar sabah oturumuna 115 bin 620, pazar öğleden sonra oturumuna 70 bin 889 olmak üzere, toplam 938 bin 740 aday sınava katılacak. Adaylar sınava, ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınava girecekleri her oturum için ayrı ayrı edinecekleri sınava giriş belgeleri ve nüfus cüzdanı/pasaport ile girecekler. Sınava Giriş Belgeleri adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecek. Soru kitapçığını okuyamayacak derecede görme özürlü olan adaylar, ellerini kullanamayan adaylar ya da benzer başka sağlık sorunu olan adaylardan başvuru sırasında sağlık kurulu raporunu ÖSYM'ye ulaştıranlara sınav esnasında okuyucu/işaretleyici yardımı verilecek. Daha sonra sağlık sorunu oluşan adayların, durumlarına uygun sınav koşullarının sağlanabilmesi amacıyla üniversite veya devlet hastanelerinden alacakları raporlarını, ''Genel Amaçlı Dilekçe''ye ekleyerek en geç 6 Temmuz 2011 tarihi mesai saati sonuna kadar ÖSYM'ye ulaştırmaları gerekiyor. Bu tarihten sonra ÖSYM'ye ulaşan raporlar işleme alınmayacak.