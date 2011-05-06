KPSS başvuruları 9 Mayıs'ta başlıyor

T24 - Lisans düzeyinde, sadece A Grubu ve öğretmenlik kadroları için düzenlenen 2011 KPSS başvuruları, 9 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.





Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), lisans düzeyinde, sadece A Grubu ve öğretmenlik kadroları için, il merkezleri ile Lefkoşa'da, 9 Temmuz Cumartesi sabah ve öğleden sonra, 10 Temmuz Pazar sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturumda yapılacak.





2011-KPSS sonuçları B Grubu kadrolar için kullanılmayacak. Bu nedenle, 2011-KPSS'ye sadece A Grubu ve öğretmenlik kadrolarına atanmak isteyen lisans mezunları ile bir lisans programından mezun olabilecek durumdaki adaylar girecek.





2011-KPSS'ye başvuru işlemleri, 9-25 Mayıs 2011'de yapılacak. Başvurular, başvuru merkezlerince yürütülecek. Başvuru merkezleri ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinde yayımlanacak.





Sınava katılmak isteyen adaylar, kılavuz ile aday bilgi formuna, başvurma süresi içinde ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden ulaşabilecek. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak.





2011-KPSS Kılavuzu'nda başvurma, sınav, değerlendirme ve yerleştirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer alacak. Sınava başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.



