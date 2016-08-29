KPSS, ALES, YDS ve YDUS sınav tarihleri değişti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) sınav takviminde değişiklik yaptı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, sınav tarihleri şu şekilde:

22.10.2016 tarihinde yapılacağı duyurulan Kamu Personel Seçme Sınavının (2016-KPSS Ortaögretim/Önlisans (Ön Lisans Düzeyi), 16 Ekim 2016 tarihinde yapılmasına,

23.10.2016 tarihinde yapılacağı duyurulan Kamu Personel Seçme Sınavının (2016-KPSS Oetaögretim/Önlisans (Ortaöğretim Düzeyi), 20 Kasım 2016 tarihinde yapılmasına,

06.11.2016 tarihinde yapılacağı duyurulan Kamu Personeli Seçme Sınavı 2016-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Testi'nin 4 Aralık 2016 tarihinde yapılmasına,

20.11.2016 tarihinde yapılacağı duyurulan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2016-ALES Sonbahar Dönemi), 18 Aralık 2016 tarihinde yapılmasına,

17.12 2016 tarihinde yapılacağı duyurulan e-YDS 2016/12 Sınavının, 24 Aralık 2016 tarihinde yapılmasına,

18.12.2016 tarihinde yapılacağı duyurulan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (2016-YDUS), 17 Aralık 2016 tarihinde yapılmasına, karar verilmiştir.