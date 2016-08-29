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Eğitim

KPSS, ALES, YDS ve YDUS sınav tarihleri değişti

ÖSYM, sınav takviminde değişiklik yaptı

29 Ağustos 2016 20:19

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) sınav takviminde değişiklik yaptı. 

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, sınav tarihleri şu şekilde:

22.10.2016 tarihinde yapılacağı duyurulan Kamu Personel Seçme Sınavının (2016-KPSS Ortaögretim/Önlisans (Ön Lisans Düzeyi), 16 Ekim 2016 tarihinde yapılmasına, 

23.10.2016 tarihinde yapılacağı duyurulan Kamu Personel Seçme Sınavının (2016-KPSS Oetaögretim/Önlisans (Ortaöğretim Düzeyi), 20 Kasım 2016 tarihinde yapılmasına, 

06.11.2016 tarihinde yapılacağı duyurulan Kamu Personeli Seçme Sınavı 2016-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Testi'nin 4 Aralık 2016 tarihinde yapılmasına, 

20.11.2016 tarihinde yapılacağı duyurulan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2016-ALES Sonbahar Dönemi), 18 Aralık 2016 tarihinde yapılmasına, 

17.12 2016 tarihinde yapılacağı duyurulan e-YDS 2016/12 Sınavının, 24 Aralık 2016 tarihinde yapılmasına, 

18.12.2016 tarihinde yapılacağı duyurulan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (2016-YDUS), 17 Aralık 2016 tarihinde yapılmasına, karar verilmiştir.

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