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Eğitim

KPSS alan sınavları başvuruları başladı

ÖSYM tarafından, 2017 KPSS, A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) başvuruları, bugünden itibaren 31 Mart'a kadar alınacak

28 Mart 2017 01:22

ÖSYM tarafından, Kamu Personel Seçme Sınavı (2017 KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) başvuruları, bugünden itibaren 31 Mart'a kadar alınacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS Alan Sınavlarının birinci oturumu olan kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testleri 27 Mayıs saat 10.00'da uygulanacak.

Sınavların ikinci oturumu olan hukuk, iktisat, maliye testleri 27 Mayıs'ta saat 14.30'da, üçüncü oturumu olan işletme, muhasebe, istatistik testleri 28 Mayıs'ta saat 10.00'da düzenlenecek. Her bir oturumun ücreti 40 lira olarak belirlendi.

2017-KPSS alan sınavları başvuruları, bugünden itibaren 31 Mart'a kadar sürecek.

Sınav ücreti ödeme için son gün 3 Nisan olacak.

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