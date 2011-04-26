-KPSS A GRUBU'NDA YAŞ SINIRI 35 ANKARA (A.A) - 26.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, KPSS A Grubu atamaları için yaş sınırının Bakanlar Kurulu kararı ile 35'e çıkarıldığını bildirdi. Arınç, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı açıklamada, ''Arkadaşlar sizlerin A Grubu memurluklarda yaş sınırının 35'e çıkarılması talebini Bakanlar Kurulu'nda gündeme getirdim. Sayın Başbakanımız ve diğer bakan arkadaşlarım da konuya olumlu yaklaştılar ve talebiniz kabul edildi'' dedi. Müjdesini ''Hepinize hayırlı olsun'' sözleriyle paylaşan Arınç, KPSS A Grubu atamalarında artık yaş sınırının 30 değil 35 olduğunu vurguladı.