-KPSS 4. OTURUMU SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 10.07.2011 - Öğretmenlik ve kamudaki A grubu kadrolar için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) son oturumu olan dördüncü oturum sınavı sona erdi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen sınav, 81 il merkezinde ve Lefkoşa'da saat 14.30'da başladı. Sınava 70 bin 889 aday katıldı. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adaylar, sınavın başlama saatinden önce sınava girecekleri binanın kapısında hazır bulundu. Adaylar, sınav salonuna sınava giriş belgeleri ve nüfus cüzdanı ya da pasaportları kontrol edilerek alındı. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okudu ve ilgili oturumda cevaplanacak test için kullanılacak sınav evrakı ile içinde kalem, silgi bulunan kutular dağıtıldı. Sınavda adaylara, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, istatistik, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler alanlarından sorular soruldu. Adaylara soruları cevaplamaları için 210 dakika süre verildi. Dün başlayan KPSS, bugünkü oturumların sona ermesiyle tamamlandı.