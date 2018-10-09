KPMG Türkiye'nin ortak sayısı 40'a yükseldi

Elif Varan / İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Türkiye\'nin önde gelen bir denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sağlayıcılarından KPMG Türkiye, yönetim kadrosuna 5 yeni ortak ekleyerek ortak sayısını 40’a çıkardı.

KPMG Türkiye\'de, Işıl Topçuoğlu ve Şafak Erdur KPMG Türkiye Denetim Bölümü Ortağı, Didem Keşmir ve Güray Kurşunoğlu Vergi Bölümü Ortağı ve Kerem Vardar Danışmanlık Bölümü Ortağı oldu.

Yurtiçi ve yurtdışında pek çok projede deneyim kazanan yeni ortaklarıyla KPMG Türkiye, yeni yıla etkili bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

KPMG Türkiye Başkanı Murat Alsan, “KPMG hikayemize yeni güven ve başarı hikayeleri eklemenin gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde güçlenen yönetim kadromuzla müşterilerimizin gerçek ihtiyaçlarına odaklı sürdürülebilir çözümler üretmeye devam edeceğiz” dedi.