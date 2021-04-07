KPMG'nin CEO araştırması: Halkın yüzde 50'den fazlası aşılanmadan ofislere dönüş yok; normalleşme umudu 2022'ye ertelendi

Uluslararası danışmanlık şirketi KPMG, Ocak-Mart 2021 tarihleri arasında yaptığı ankette, işdünyasının ne zaman ve nasıl normale döneceği konusunda beklentileri araştırdı. Araştırma sonuçlarına göre CEO’lar kısa vadede normalleşme beklemiyor. CEO’lar ofise dönmek için nüfusun yüzde 50’den fazlasının aşılandığını görmek istiyor.

Araştırma sonuçlarına göre küresel iş liderlerinin yüzde 45’i bu yıl normale dönüş beklemiyor. CEO’lara göre ekonominin ve iş düzeninin normalleşmesi 2022’den önce mümkün görünmüyor. 2022’deki bu normalleşmenin de eskisinden hayli farklı olacağı görüşü ağırlık kazanıyor.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren KPMG Türkiye Başkanı Murat Alsan, “Pandeminin başındaki ani belirsizlik ve şiddetli değişim üzerinden bir yıl geçti. CEO’lar yönettikleri işletmeleri istikrara kavuşturacak temelleri attılar. Araştırmaya göre, çok az iş lideri normale hızlı bir dönüş olacağı görüşünde. Büyük çoğunluğu normal iş düzenine geçmenin biraz daha vakit alacağını düşünüyor. Bu nedenle en yakın tarih 2022 çıkıyor. Aşılamanın başlaması, işletmelerini yeni gerçekliğe hazırlayan liderlere iyimserlik sağlıyor. Ancak CEO’lar yine de operasyonlarını, tedarik zincirlerini ve çalışanlarını etkileyebilecek ve aşı kıtlığı yaşayabilecek kilit pazarlar için senaryolar çalışıyor” dedi.

2021 CEO Outlook Pulse Araştırması’ndan öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

Küresel ekonominin en büyük şirketlerinin yöneticileri, normale dönüş ve normalin yeni kuralları planlarına çalışıyor ancak iş gücünün Covid-19 aşısına erişememesi stratejilerin yeniden ele alınmasını zorunlu kılıyor. CEO’ların yüzde 31’i 2021’de normale dönmeyi bekliyor, yüzde 45’i normalleşmenin 2022’de başlayacağını düşünüyor, yüzde 24’ü ise işlerin sonsuza kadar değiştiğini söylüyor.

İşe dönüşte ilk kriter aşı

Her 10 iş liderinden dokuzu, yani araştırmaya katılanların yüzde 90’ı, büyük çoğunluğun sağlığını korumak için aşı olan çalışanlarından aşılandıklarına dair bildirimde bulunmalarının isteneceğini belirtiyor.

Liderlerin yüzde 21’i müşterilerine ve ziyaretçilerine tesislerine ya da ofislerine girişte aşı olup olmadıklarını sormayı planlıyor.

CEO’ların yüzde 26’sı pandemi sona erene kadar uluslararası seyahatlere çıkmayacağını söylüyor.

Yöneticilerin yüzde 61’i personelin ofise dönmesini istemeden önce başarılı aşılama sonuçlarını beklemek niyetinde. Şirket liderlerinin yüzde 76’sı önemli pazarlardaki hükümetlerin işletmeleri normale dönmeye teşvik etmesini bekleyecek.

CEO’ların yüzde 34’ü ise aşı güvenliği hakkında yanlış bilgilerden ve çalışanların bundan etkilenerek aşı yaptırmama olasılığından endişe duyuyor.

Ofislerin küçülmesi askıda mı?

Küresel CEO’lar, ülkeler salgından çıktıkça işlerin yüz yüze başlaması ihtiyacını yeniden değerlendiriyor. CEO’ların şirketlerinin fiziksel ayak izini küçültme iştahında altı ay öncesine göre keskin bir düşüş var. Salgın kontrol altına alındığında ofislere dönüş eğilimi artıyor.

CEO’ların yalnızca yüzde 17’si pandeminin sonucu olarak ofis alanlarını küçültmek istediğini söylüyor. Ağustos 2020’de bu oran yüzde 69’du. Bu rakam ya ofislerin bu sürede küçüldüğünü ya da stratejilerin değiştiğini gösteriyor.

Bununla birlikte aşıya erişim konusunda tereddütler var. CEO’ların yüzde 55’i çalışanlarının Covid-19 aşısına erişiminden endişeli. Bu da çalışanların iş yerine ne zaman döneceği konusundaki planlamaları etkiliyor.

Uzaktan çalışmada hibrit model

Küresel yöneticiler iş gücünün tamamen uzaktan çalışması konusunda ölçülü bir yaklaşım gösteriyor. CEO’ların yüzde 30’u Covid-19 sonrası çoğu personelin haftada 2-3 gün uzaktan çalıştığı hibrit bir model düşünüyor. Yüzde 21’i ağırlıklı olarak uzaktan çalışan yetenekleri işe almak istiyor. Bu oran geçen yılki araştırmada yüzde 73 çıkmıştı.

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