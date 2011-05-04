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Yaşam

KPDS'DE SORU SAYISI AZALDI ANKARA (A.A)

04 Mayıs 2011 16:15

-KPDS'DE SORU SAYISI AZALDI ANKARA (A.A) - 04.05.2011 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 22 Mayıs'ta yapılacak Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda (KPDS) 80 sorunun bulunacağını bildirdi. ÖSYM'den yapılan açıklamada, 22 Mayıs Pazar günü yapılacak 2011-KPDS İlkbahar Dönemi sınavında çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin yer alacağı belirtilerek, sınavın Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacağı belirtildi. Adaylara verilecek soru kitapçıklarında 80 sorunun bulunacağı bildirilen açıklamada, soruların sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluşacağı kaydedildi. Açıklamada, sınava girecek adaylara yardımcı olmak üzere İngilizceden örnek sorular hazırlandığı belirtilerek, çoktan seçmeli sorulardan oluşan diğer testlerdeki soruların da benzer şekilde olacağı ifade edildi. Adaylar, İngilizce soru örneklerine ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek. KPDS'de daha önce 100 soru yer alıyordu.

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