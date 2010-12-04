-KPDS YARIN YAPILACAK ANKARA (A.A) - 04.12.2010 - Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için düzenlenen Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), yarın yapılacak. Sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van ile Lefkoşa'da gerçekleştirilecek. Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinde yapılacak sınav 3 saat sürecek. Sınav sonuçları, ÖSYM tarafından internet yoluyla duyurulacak ve adayların bildirdikleri adreslerine postalanacak. ÖSYM tarafından daha önceki sınavlarda alınan güvenlik önlemleri, bu sınavda da devam edecek.