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Yaşam

KPDS yapıldı ANKARA (A.A)

20 Kasım 2011 18:53

-KPDS yapıldı ANKARA (A.A) - 20.11.2011 - Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için düzenlenen Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) yapıldı. Sınav, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Adana, Ankara, Antalya, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Samsun, Sivas ve Trabzon ile Lefkoşa'da yapıldı. Öte yandan yaşanan deprem nedeniyle Van'da sınav yapılmadı. Van Sınav Merkezinde sınava girecek kişiler, Bitlis Eren Üniversitesi yerleşkesinde sınava alındı.  Sınav, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunancadan yapıldı. Saat 09.30'da başlayan sınavda, 80 soru için 3 saat süre verildi.

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