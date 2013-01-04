KPDS ve ÜDS kalkıyor

ÖSYM, bu yıldan itibaren yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemeye yönelik olarak sadece Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS) yapacağını bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bu yıldan itibaren yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemeye yönelik olarak sadece Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı'nı (YDS) yapacağını, ÜDS ve KPDS gibi diğer yabancı dil seviye belirleme sınavlarını yapmayacağını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin bugün Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatılarak, yönetmelik gereği; ÖSYM tarafından bazı dillerde yılda iki kez olmak YDS'nin yapılacağı ifade edildi.

Sınavın ilk uygulamasının 7 Nisan 2013 tarihinde yapılmasının planlandığının kaydedildiği açıklamada, 2013 yılından itibaren ÖSYM tarafından yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemeye yönelik olarak sadece YDS'nin yapılacağı, ÜDS ve KPDS gibi diğer yabancı dil seviye belirleme sınavlarının yapılmayacağı bildirildi.

ÖSYM tarafından uygulanan ve içeriğinde yabancı dil sorusu veya testi bulunan sınavlarda ise yabancı dil sorusu veya testinin bulunmayacağının belirtildiği açıklamada, bu adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde YDS'den alacakları puanların kullanılacağı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu nedenle, 2013 yılından itibaren ÖSYM tarafından yapılan KPSS, TUS, DUS gibi sınav ve yerleştirme işlemleri ile ÜDS ve KPDS sonuçlarını kullanan diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşların sınav ve yerleştirme işlemlerine katılacak adayların, yabancı dil yeterliğinin belirlenmesi için 7 Nisan 2013 tarihinde yapılması planlanan YDS'ye katılmaları yararlarına olacaktır."

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