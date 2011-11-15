-KPDS, Van'da yapılmayacak ANKARA (A.A) - 15.11.2011 - 2011 Sonbahar dönemine ilişkin Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Van Sınav Merkezinde yapılmayacak. ÖSYM Başkanlığından yapılan duyuruda, 2011-KPDS Sonbahar Dönemi Sınavının, 20 Kasım Pazar günü, Adana, Ankara, Antalya, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Samsun, Sivas ve Trabzon illeri ile Lefkoşa'da gerçekleştirileceği bildirildi. ÖSYM'nin 10 Kasım'da yayımladığı duyuruyla, Van'da meydana gelen son deprem felaketi nedeniyle Van Sınav Merkezi'nde 2011-KPDS Sonbahar Dönemi sınavına girmek üzere Sınava Giriş Belgesini edinen adaylardan Van merkezde sınava girmek istemeyenlerin başka sınav merkezlerinde sınava girebileceklerinin duyurulduğu anımsatıldı. 537 adayın başka merkezlerde sınava girmeyi tercih ettiği bildirildi. Bu adayların, talep ettikleri sınav merkezlerinde sınava girmeleri için gerekli yenilenmiş Sınava Giriş Belgelerini, yarından itibaren ''http://ais.osym.gov.tr'' adresinden edinebileceği belirtildi. -Yenilenmiş Sınava Giriş Belgeleri, yarından itibaren temin edilecek- Duyuruya göre, devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle 20 Kasım 2011 tarihinde Van Sınav Merkezi'nde sınav yapmanın adaylar için de risk oluşturacağı öngörüsüyle Van'da sınav yapılmayacak. Van Sınav Merkezinde sınava girecek adaylar, Bitlis Eren Üniversitesi yerleşkesinde sınava alınacak. Bu adaylar da hangi sınav binasında ve hangi salonda sınava gireceklerini gösteren yenilenmiş Sınava Giriş Belgelerini, yarından tarihinden itibaren ''http://ais.osym.gov.tr'' adresinden edinebilecek.