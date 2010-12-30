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Yaşam

KPDS SONUÇLARI AÇIKLANDI ANKARA (A.A)

30 Aralık 2010 17:50

-KPDS SONUÇLARI AÇIKLANDI ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için düzenlenen Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuçları açıklandı. 5 Aralık 2010 tarihinde yapılan sınava 89 bin 748 aday başvurmuştu. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

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