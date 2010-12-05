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Yaşam

KPDS SONA ERDİ ANKARA (A.A)

05 Aralık 2010 14:54

-KPDS SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 05.12.2010 - Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için düzenlenen Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sona erdi.  Sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van ile Lefkoşa'da yapıldı.  Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinde düzenlenen sınav, 09.30'da başladı ve 3 saat sürdü. Sınav sonuçları, ÖSYM tarafından internet yoluyla duyurulacak ve adayların adreslerine postalanacak.

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