-KPDS SINAVI BAŞLADI ANKARA (A.A) - 05.12.2010 - Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için düzenlenen Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) başladı. Sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van ile Lefkoşa'da gerçekleştiriliyor. Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinde yapılacak sınav 3 saat sürecek. Sınav sonuçları, ÖSYM tarafından internet yoluyla duyurulacak ve adayların adreslerine postalanacak. ÖSYM'nin daha önceki sınavlarda aldığı güvenlik önlemleri, bu sınavda da uygulanıyor.