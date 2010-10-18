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Yaşam

KPDS BAŞVURULARI YARIN SONA ERECEK ANKARA (A.A)

18 Ekim 2010 18:52

-KPDS BAŞVURULARI YARIN SONA ERECEK ANKARA (A.A) - 18.10.2010 - Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (KPDS) uzatılan başvuru süresi yarın sona erecek. Sınavı düzenleyecek Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin internet sitesinden yapılan açıklamada, KPDS sonbahar dönemi için başvuru süresinin 13 Ekimde sona erdiği ancak, adayların yoğun talepleri üzerine sürenin uzatıldığı belirtildi. Açıklamada, adayların 18-19 Ekim günlerinde başvuru işlemlerini sadece Çetin Emeç Bulvarı 1290. Sokak No:2 06460 Yukarı Öveçler-Ankara adresindeki ÖSYM Ankara Bürosu'ndan yapabilecekleri bildirildi.

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