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KPDS başvuruları başladı ANKARA (A.A)

26 Eylül 2011 14:55

-KPDS başvuruları başladı ANKARA (A.A) - 26.09.2011 - Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), sonbahar dönemi için başvurular başladı. Sınav 20 Kasım'da yapılacak.  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) KPDS Sonbahar Dönemi Kılavuzu, ÖSYM internet sitesinde yayınlandı.  Kılavuza göre, yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılacak olan sınava başvurular bugün başladı. Başvurular 5 Ekim'e kadar devam edecek. Sınav, 20 Kasım 2011 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illeri ile Lefkoşa'da yapılacak.  Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca (Ukraince) ve Yunanca olarak yapılacak sınav saat 9.30'da başlayacak ve 3 saat sürecek. Bir dönemde yalnız bir yabancı dilden sınava girilebilecek. Başvurusunu yapan aday, başvuru süresince ve başvuruların bitimini izleyen beş gün içinde ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden yabancı dil değişikliği yapabilecek. Yabancı dil tazminatından yararlanma hakkı olmadığı halde sınava girip başarılı olmak tazminat isteme hakkı doğurmayacak.

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