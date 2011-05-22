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KPDS BAŞLADI ANKARA (A.A)

22 Mayıs 2011 12:51

-KPDS BAŞLADI ANKARA (A.A) - 22.05.2011 - Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için düzenlenen Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), başladı. Sınav, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illeri ile Lefkoşa'da gerçekleştiriliyor. Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılan sınavda, 80 soru için 3 saat süre verilecek. ÖSYM tarafından daha önceki sınavlarda alınan güvenlik önlemleri, bu sınavda da devam edecek.

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