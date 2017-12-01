"Kozyatağı Carrefour satılıyor" iddiası

İstanbul'da 24 yıl önce açılan ve içerisinde 126 markanın faaliyet gösterdiği CarrefourSA Alışveriş Merkezi'nin satılacağı iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan CEFIC Yönetimi ise söz konusu iddiayı yalanladı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, 127 dönüm alan üzerinde bulunan Kozyatağı Carrefour AVM’nin satışı ile ilgili yürütülen görüşmelerde sona gelindiği iddia edildi. 24 yıl önce açılan AVM’nin yeni sahibi, City’s ve Meydan İstanbul AVM’nin de sahibi olan Gülaylar Group olacağı öne sürüldü. Satış bedeline ilişkin üzerinde anlaşılan tutar ise 269 milyon Euro olduğu belirtildi.

21 milyon ziyaretçisi var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni metro ağı içindeki dev AVM’de 126 marka hizmet veriyor. Yılda 21 milyon kişinin ziyaret ettiği AVM’nin kiralanabilir alanı 65 bin 400 metrekare seviyesinde.

Satılacak iddiası yalanlandı

Avrupa'nın en büyük fonlarından biri olan Aerium'a bağlı Bainbridge Holding'in sahibi olduğu Kozyatağı Carrefour AVM'nin satılacağına ilişkin iddiaları CEFIC Yönetimi yalanladı.

CarrefourSA İçerenköy Alışveriş Merkezi'nin Gülaylar firması tarafından satın alındığına dair iddianın doğru olmadığını belirten CEFIC Yönetimi, "CarrefourSA İçerenköy Alışveriş Merkezi’nin satışı ile ilgili görüşmeler, alışveriş merkezi maliki sıfatıyla AERIUM BAINBRIDGE ve yönetim şirketi sıfatıyla CEFIC tarafından bir süredir anılan firmayla yürütülmektedir. CarrefourSA İçerenköy Alışveriş Merkezi halihazırda tamamen AERIUM BAINBRIDGE’in mülküdür. Yönetim ekibimiz tarafından aktarılacak bilgiler dışında gelişen söylentilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz" denildi.