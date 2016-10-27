'Kozmik Oda'da kumpas' soruşturmasının 135 şüphelisinin 42'sinde ByLock tespit edildiği öne sürüldü

"Kozmik oda" olarak bilinen soruşturmada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline "kumpas" kurulduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmanın 135 şüphelisinin 42'sinde şifreli mesajlaşma uygulaması "ByLock" programının tespit edildiği öne sürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, ByLock yüklediği iddia edilen şüpheliler arasında eski TÜBİTAK çalışanları Burak Akoğuz ve Ünal Tatar'ın da bulunduğunu belirtti.

Şüphelilerden birinin kardeşinin, 3'ünün ise eşinin 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmanın şüphelileri arasında yer aldığı, 6'sının ise örgütün çağrısının ardından Bank Asya'ya para yatırdığının belirlendiği kaydedildi.

Bu arada, soruşturmada hakkında gözaltı kararı çıkarılan bir şüphelinin avukatıyla emniyete teslim olduğu öğrenildi. Kanser hastası olduğuna ve kemoterapi gördüğüne ilişkin rapor sunan şüphelinin, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı ifade edildi.

"Arınç'a suikast" iddiası üzerine başlatıldı

"Kozmik oda" olarak anılan soruşturma, Aralık 2009'da, dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a "suikast düzenleneceği" iddiası üzerine başlatılmıştı.

Soruşturmada, meslekten ihraç edilen savcı Mustafa Bilgili'nin talebiyle bazı şüphelilerin görev yaptığı Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nda, "devlet sırrı" niteliğinde belgelerin bulunduğu 11 ve 16 nolu odalarda (kozmik oda) dönemin Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi üye hâkimi Kadir Kayan arama yapmıştı.

Yıllarca savcı Bilgili'de bulunan dosya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki yeni iş dağılımının ardından görevlendirilen savcı tarafından, Mart 2015'te takipsizlik kararıyla sonuçlandırmıştı.

"FETÖ üyesi olmak" ve "askeri casusluk" suçlarından soruşturma

Kararda, "Şüphelilerin, Arınç'a ya da hükümet üyesi diğer bakanlara karşı suikast hazırlığı yaptıklarına, cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs eylemini gerçekleştirmek üzere silahlı terör örgütü kurduklarına, yönettiklerine veya üye olduklarına dâir delil bulunamamıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

"Kozmik oda"da aramaya ilişkin işlemlerde imzası olan hâkim ve savcılar hakkında soruşturma başlatan HSYK Başmüfettişliği de "Kozmik oda" soruşturmasında görev yapan bazı polis, asker ve TÜBİTAK görevlilerinin "usûlsüz işlemler yaptıkları" yönündeki delilleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirmişti.

Başsavcılık da bu kişiler hakkında "FETÖ üyesi olmak" ve "askeri casusluk" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Halen soruşturmanın 135 şüphelisi var. Bunlardan 45'i hakkında iki gün önce gözaltı kararı çıkarılmıştı.