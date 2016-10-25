Kozmik oda operasyonu; 23 gözaltı

Ankara merkezli kozmik oda operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı. 45 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bir numaralı şüphelinin eski Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse olduğu belirtildi.

2011 yılında Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast iddiasıyla süreç başlatılmıştı. Genelkurmay'ın tüm itirazlarına karşın yaklaşık 1 ay süreyle kozmik oda olarak bilinen Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nda arama yapılmıştı. CD, Harddisk ve dosyalardan oluşan çok sayıda gizli belgenin dışarı çıkarıldığı belirlenmişti.

Bugün kozmik odadaki aramaya ilişkin düğmeye basıldı, toplam 45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı çıkan isimler arasında kozmik odada arama yapan Hâkim Kadir Kayan da var.

1 numaralı şüpheli

Soruşturmanın 1 numaralı şüphelisi eski Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse. Köse darbe girişiminin planlayıcılarından olmakla suçlanıyor. Köse, 15 Temmuz sonrası mahkemece tutuklanmıştı.

Muharrem Köse kimdir?

Eski Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı darbe girişiminden bir gün sonra geçtiği haberde, girişimin bir süre önce görevden alınan Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse tarafından planlandığını belirtmişti.

Haberde, "AA'ya konuşan askeri kaynaklar, İstanbul ve Ankara'daki askeri kalkışmanın görevden alınan Albay Köse başkanlığında planlandığını kaydetti" denmişti.

Ne olmuştu?

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast iddiasıyla 2009 yılında başlatılan ‘Kozmik Oda’ soruşturması 6 yıl aradan sonra takipsizlik ile sonuçlanmıştı.

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, bu kapsamda kozmik odada arama yapılması kararlaştırılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin 38 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti.

Takipsizlik kararında, şüphelilerin üzerine atılı suçları işlediklerine dair soyut iddia dışında kamu davası açmaya yeterli, somut ve inandırıcı delil elde edilemediği belirtilmişti.

HSYK, kozmik odada arama yapan ve daha sonra Yargıtay’a üye seçilen hâkim Kadir Kayan ile ilgili dosyayı daha önce Yargıtay’a göndermişti. Yargıtay, Kayan hakkında inceleme başlatmıştı.