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Yaşam

Kozmetikte hayvan deneyine yasak geldi

Avrupa Birliği, Kozmetikte ürünlerde hayvanların kobay olarak kullanılmasını yasakladı

11 Mart 2013 09:38

Avrupa Birliği, hayvanseverleri sevindiren kararını hayata geçiriyor. Avrupa’da bugünden itibaren hayvanlar üzerinde denenmiş kozmetik ürünleri artık satılamayacak.

Şampuan, ruj ya da vücut losyonu… Avrupa Birliği ülkelerinde bugünden gününden itibaren hayvanlar üzerinde denenmiş bütün kozmetik ürünlerinin satışı artık yapılamayacak.

Yasak, Avrupa Birliği ülkelerinde üretilen kozmetik ürünlerinin yanı sıra Avrupa Birliği dışından ithal edilen ürünler için de geçerli.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan heber e göre, Avrupa Birliği ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu, 2003 yılında vücut bakımı ürünlerinde hayvanların kobay olarak kullanılmasının durdurulması kararı almıştı. Bu karar doğrultusunda Avrupa'da 2004 yılından beri kozmetik ürünleri hayvanlar üzerinde test edilemiyor.

Avrupa Birliği'nde 2009 yılında alınan karar uyarınca da şimdi bu ürünlerin satışı tamamen yasaklanıyor.

 

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