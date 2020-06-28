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Dünya

Kozmetik şirketi L’Oréal ürünlerinden "beyazlaştırıcı" ifadesini çıkaracak

28 Haziran 2020 11:43

Dünya genelinde ırkçılık karşıtı eylemler sürerken kozmetik şirketi L’Oréal ürünlerinden "beyazlaştırıcı" gibi ifadeler kelimeleri çıkaracağını açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, cumartesi günü bir açıklama yayımlayan L’Oréal ürünlerinden "beyaz/beyazlaştırıcı, açık/açıcı, aydınlık/aydınlıklaştırıcı" gibi kelimeleri çıkaracağını duyurdu. 

L’Oréal'den önce kozmetik şirketleri arasında cilt beyazlatan ürünler ve ürünleri tanıtırken kullanılan kelimelerle ilgili çeşitli adımlar atılmıştı. Unilever şirketinin Hindistan ve Bangladeş'teki bir kolu, "Açık ve Sevimli" isimli markalarını yeniden adlandıracaklarını duyurdu. 

Johnson & Johnson da geçen hafta kararmış bölgeleri beyazlatmak üzere tanıtılan bazı ürünlerinin Asya ve Orta Doğu pazarında artık satılmayacağını duyurmuştı. 

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