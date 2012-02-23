Kozmetik 'kurşun' gibi vurabilir!

T24 - Çevre Koruma Vakfı tarafından yayımlanan rapora göre kozmetik ürünlerde insan sağlığını tehlikeye atabilecek derecede kimyasal madde var...

Saç dökülmesi, başağrısı, kusma, böbrek veya hafıza sorunları gibi pek çok rahatsızlığın nedeni, her gün kullanılan ve sağlık taramalarından onay alan kozmetik ürünlere bağlı olabilir. Çevre Koruma Vakfı (Environmental Defense Fund) tarafından yayımlanan rapor, günlük kullanımı yaygın olan makyaj malzemelerinin içeriğindeki tehlikelere ışık tuttu.

Kanada’nın Ontario şehrinde kozmetik ürünler üzerinde yapılan araştırmalarda, aralarında dünyaca ünlü Clinique, L’oreal, MAC, Maybelline, Sephora, Benefit gibi isimlerin de bulunduğu pek çok markanın zehirli kimyasal maddeler kullandığı ortaya konuldu.

49 ürün laboratuarda test edildi

Uzmanlar, föndoten, kapatıcı, pudra, allık, bronzlaştırıcı, rimel, göz kalemi, far, ruj ve parlatıcıyı kapsayan 49 ürünü laboratuar ortamında teste tabii tuttu. Ürünlerin içeriğinde, vücutta zamanla sağlık sorunları oluşturma tehlikesi bulunan arsenik, kadmiyum, kurşun, cıva, berilyum, nikel, selenyum ve talyum maddelerinin oranı araştırıldı. Sonuçta, cıva dışındaki tüm diğer maddelerin yer aldığı tespit edildi. Her bir üründe diğer yedi maddeden ortalama dört tanesine rastlandı. Test edilen tüm ürünlerin hepsinde nikel bulunurken, kurşun ikinci sırada yer aldı. Fakat aslında hepsi kırmızı bayrak göstergeleri listesinde olan maddelerin hiçbiri ambalajlarda yer almıyor. Zira, tüm bu kimyasallar katkı maddeleri arasında sayılıyor.

400 ruj markası incelendi

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nin iki ay önce hazırladığı bir başka raporda ise, aralarında L’oreal, Maybelline gibi isimler bulunan 400 farklı ruj markasının sanılandan iki kat daha fazla kurşun kullandığı belirlendi. Tüm bu raporlar, kozmetik markaların gerçeği müşterilerden saklayarak hayatlarını tehlikeye attığı endişesi doğurarak birçok kuruluşun ayaklanmasına neden oldu. Güvenli Kozmetik Ürünler Kampanyası sözcüleri, üreticileri, ürünlerinin içeriklerini yeniden oluşturmaya ve kullanılan maddelere ambalajlarda da yer verilmesi için çağrıda bulundu.

Maddelerin etkileri

- Kurşun: Hamile kadınlar ve çocukların, davranışsal ve öğrenme sorunlarına yol açan kurşun içeren ürünlerden kesinlikle kaçınması öneriliyor. Kurşun bazı endüstriyel alanlarda 1970’li yıllardan beri kullanılmıyor.

- Arsenik: Vücutta, karaciğer, böbrek, cilt altı, kemik ve tırnaklarda depolanan arsenik, yıllar içerisinde vücutta belli bir oranda biriktikten sonra kanser riskini tetikliyor.

- Kadmiyum: Emilerek kara karışan ve kemiklerde kalsiyum gibi depolanan bu madde, kas ve kemik hastalıkları ile böbrek sorunlarına yol açıyor.

- Berilyum: Üst solunum yolları ve ciğerlerde depolanan berilyuma yüksek oranda maruz kalındığında, göğüs, eklem ağrıları ve vücut ısısında düşme ile kilo kayıpları yaşanıyor.

- Selenyum: Yüksek oranlarda alınması halinde (günde 5mg ve üzeri), saç kaybı, tırnak aşınması, sindirim ve sinirsel bozukluklara neden oluyor.

- Nikel: Vücuda deriden girdiğinde allerjik deri hastalıklarına neden oluyor.

- Talyum: Deri yoluyla yüksek oranda emilimi, zamanla yorgunluk, baş ağrısı, depresyon, iştah kapanması, ayak ağrıları, saç dökülmesi ve dikkat dağılmasına neden oluyor.

- Cıva: Deriden emilimi kısa süre içerisinde tehlikeli cilt tahribatlarıyla sonuçlanabiliyor.