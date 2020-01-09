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Ekonomi

Kozmetik devi Tekin Acar'ın iflasına karar verildi

Şirketin Türkiye genelinde 80 mağazası bulunuyordu

09 Ocak 2020 21:09

Bir dönem Türkiye'nin en büyük kozmetik firmalarından Tekin Acar iflas etti. Mahkemenin iflas kararı sonrası şirketin tasfiyesine başlandı.

Diken'den Ali Yılmaz'ın haberine göre, Tekin Acar Büyük Mağazacılık Tic. AŞ'nin iflasına İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi karar verdi. Dosya, tasfiye işlemleri için icra iflas müdürlüğüne gönderildi.

80 mağazası vardı

1979 yılında Ankara'da temeli atılan Tekin Acar, zaman içinde büyüyerek sektörün önde gelen oyuncularından biri konumuna yükseldi. Şirketin, önemli bir kısmı İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde 80 mağazası bulunuyordu. Ancak, mali sıkıntı nedeniyle mağazalar birer birer kapandı.

Tekin Acar mağazalarının bir kısmı Fransız Sephora'ya satılmıştı.

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