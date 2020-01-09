Kozmetik devi Tekin Acar'ın iflasına karar verildi

Bir dönem Türkiye'nin en büyük kozmetik firmalarından Tekin Acar iflas etti. Mahkemenin iflas kararı sonrası şirketin tasfiyesine başlandı.

Diken'den Ali Yılmaz'ın haberine göre, Tekin Acar Büyük Mağazacılık Tic. AŞ'nin iflasına İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi karar verdi. Dosya, tasfiye işlemleri için icra iflas müdürlüğüne gönderildi.