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Kozmetik devi boşandı

Hayati ARIGAN /İSTANBUL (DHA)  - TÜRKİYE'nin kozmetik devi Tekin Acar'ın sahibi Tekin Acar, eşi Meltem Acar ile anlaşmalı olarak boşandı

21 Eylül 2018 16:06

Hayati ARIGAN /İSTANBUL (DHA)  - TÜRKİYE\'nin kozmetik devi Tekin Acar\'ın sahibi Tekin Acar, eşi Meltem Acar ile anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin küçük kızlarının velayeti annede kalırken taraflar birbirlerinden nafaka ve tazminat istemedi. 
İstanbul Aile Mahkemesi\'nde bugün görülen duruşmaya Meltem Acar ve Tekin Acar katıldı. Çift şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak istediklerini belirterek, mahkemeye boşanma protokolü sundu. Protokole göre çiftin küçük kızlarının velayeti annede kalırken taraflar birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talep etmedi. Mahkeme çiftin şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmasına karar vererek, boşanma protokolünü onadı. 
 

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