Kozmetik atölyesindeki yangın mahalleliyi sokağa döktü

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA) ÜMRANİYE\'de kozmetik ürünleri üreten bir atölyenin kimyasal madde deposunda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Atölyede hasara yol açan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucunda söndürülürken, yangında mahsur kalma, yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Yangın, Ümraniye, Esenevler Mahallesi, Harmandalı Sokağı\'nda saat 00.00 sıralarında geldi. Bir kozmetik atölyesinin kimyasal madde deposunda çıkan yangın atölyeye de sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kadıköy, Ünalan, Ümraniye ve Üsküdar itfaiye gruplarından olay yerine gelen ekipler, depodaki yangına müdahale etti. Yanan malzemelerin kimyasal olması, yangının kısa sürede geniş alana yayılmasına neden olurken, yangının kontrol edilmesini de zorlaştırdı.

MAHALLELİ GECE YARISI SOKAĞA DÖKÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alanın çevresi şeritle kapatıldı, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. 112 Acil Servis ve doğalgaz kontrolünden sorumlu ekipler de tedbir olarak olay yerinde bekledi.

“FABRİKANIN BURADAN KALDIRILIP BAŞKA BİR YERE TAŞINMASINI İSTİYORUZ\"

Yangının çıktığı üretim atölyesinin bulunduğu sokakta oturan Ali Kapan, mahalleli olarak endişeli olduklarını belirterek, “Kozmetik fabrikası, burası açılalı 15-20 sene oldu. Fabrika daha öne de bu şekilde tehlike arz etti. Mahalle çok tedirgin, bu fabrikanın buradan kaldırılıp başka bir yere taşınmasını istiyoruz. Yangın başlamadan önce bir duman çıktı, itfaiyeyi aradık hemen, geldiler. Hızlı bir şekilde müdahale etti. Kapıda bir görevli vardı ama o da yaralanmadan kurtuldu yangından\" dedi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmaların ardından itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, soğutma çalışmaları devam etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatırken, çıkış nedeni araştırılıyor.