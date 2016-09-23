Kozmetiğin makyajı aktı; Sağlık Bakanlığı yüzlerce ürüne 'uygunsuz' dedi

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), bu yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen denetimlere ilişkin sonuçları paylaştı. Denetimlerde 1070 tıbbi cihazın 663’ü “uygunsuz”, 53’ü “güvensiz” çıktı.

Habertürk'ten Lütfi Erdoğan'ın haberine göre; bu ürünleri üreten ve satan firmalara 938 bin 100 TL ceza kesildi. Bu ürünler arasında kan şekeri ölçüm cihazı, glikoz takip sistemi cihazı, konsantre alet dezenfektanı, APS terapi cihazı yer aldı.

Kozmetik ürünleri de denetleyen bakanlık, birçok üründe mevzuata aykırılık tespit etti. Bu kapsamda 536 kozmetik ürünü incelendi. Kozmetik ürünlere yapılan denetimlerde 277 ürünün “uygunsuz”, 159 ürünün “güvensiz” olduğu ortaya çıktı.

Bu ürünlerin ithalatını ve satışını yapan firmalara 449 bin 183 TL para cezası uygulandı. Uygunsuz ve güvensiz ürünler arasında sahte parfümler, kremler ve yüz maskeleri yer aldı.

Çin'den krem, İspanya'dan maske

Uygunsuz ve güvensiz bulunan ürünler ve üretildiği ülkeler şöyle:

Çin: Beyazlatıcı ve leke giderici krem

İspanya: Skin Peeling yüz maskesi

Türkiye: Pişik önleyici krem

Çin: Taklit maskara

Türkiye: Sahte parfümler